U10 der FLOORBALLartisten

Weiter 3. Platz in der Staatsmeisterschaft

Am 7. März fand der dritte Turniertag der österreichischen Floorball U10-Meisterschaft in Leoben statt. Auch dieses Mal schlug sich die Mannschaft der Sportunion Raika Bad Ischl sehr gut. Goalgetter des Tages war Luis Hollinger, der an diesem Tag sieben Tore erzielte, gefolgt von Tobias Langegger mit drei Toren. Tobias Schlager konnte sein erstes Meisterschaftstor feiern. Eine ausgezeichnete Leistung im Tor lieferte Moritz Kienesberger, der durch seine Reaktionsstärke einmal mehr auffiel.

Mara Hollinger konnte durch ihre hervorragende Verteidigung viele gegnerische Tore verhindern und einen Assist erzielen. Das Team rundeten dieses Mal Tyson Glaub, Eric Schöne sowie Matthias Knapp ab, die sich als großartige, junge Nachwuchsspieler präsentiert haben! Neben dem Sieg gegen die Veranstaltermannschaft Leoben (2:1) war das Highlight des Tages für die Ischler das 1:1 gegen den Villacher Traditionsverein VSV, der seit Jahren gemeinsam mit dem Klagenfurter KAC die Meisterschaft dominiert.

Es bleibt spannend für die Mannschaft von Stefan Schlager, Markus und Moni Kienesberger! Auch nach drei gespielten Tagen konnte der 3. Platz hinter dem KAC und dem VSV gehalten werden! Die nächsten Spiele finden Ende April in Villach sowie Anfang Mai in Wien statt.

Trainiert wird jeden Mittwoch von 18:15 – 19.30 und Freitag von 17:00 – 18:00 Uhr (Kinder) sowie am Freitag von 18.00 – 19.30 Uhr (Erwachsene, Jugend und Kinder), jeweils in der HLW Bad Ischl. Das Team würde sich über neue Nachwuchsspielerinnen und -spieler freuen, da geplant ist, nächstes Jahr eine U10 und eine U12 Floorballmannschaft aufzubauen!

Foto: Hollinger M.