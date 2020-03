Vollversammlung FF Sicking

Am Freitag den 6. März fand im Gasthaus Mair in Sicking die 94. Vollversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Sicking statt. Die 44 gekommenen KameradInnen freuten sich auch wieder zahlreiche Ehrengäste begrüßen zu dürfen. Unter Ihnen Bürgermeisterin der Gemeinde Desselbrunn Ulrike Hille, Vizebürgermeister Ernst Mair, Barteiobmann Manuel Kreuzer, Gemeindevorstand Josef Loitelsberger, Postenkommandant der Polizei Attnang Franz Artelsmair, sowie vom Abschnitt Schwanenstadt: Abschnittskommandant BR Hannes Niedermayr, OAW -EDV Dominik Niedermayr und Abschnittsjugendbetreuer OAW Rudolf Spießberger.

6870 Stunden an Freiwilliger Arbeit leisteten die Feuerwehr Kameradinnen der FF Sicking im abgelaufenen Jahr. Dabei waren 16 Einsätze zu bewältigen, insgesamt 18 Übungen durchgeführt, 16 Kommandositzungen, 2 Tage Sickinger Aufest, 1 Lichterglanz im Advent und unzählige weitere Veranstaltungen durchgeführt. Die Mitgliederstand der FF Sicking beträgt derzeit 72 Personen, davon 49 Aktive, 14 Reserve und 7 Jugendmitglieder und 2 Einsatzberechtigte.Befördert wurde heuer HLM Johann Denkmair zum HBM, da dieser die Funktion den Atemschutzwartes im Sommer 2019 interimistisch übernommen hatte. Weiter wurde FM Johannes Gräfinger und FM Jonathan Korenjak zum OFM befördert.

Ein spezieller Anlass war die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr. LM Heinz Eichhorn und HFM Alfred Binder wurden zu 40-jähriger Mitgliedschaft geehrt. OBM Anton Haager und BM Josef Nussbaumer wurden für Ihre 70-jährige Mitgliedschaft geehrt. Das Feuerwehrjugend Leistungsabzeichen (kurz: FJLA) in Bronze wurde an Valentin Kölblinger, Lisa Mair und an Lukas Seiringer, sowie das FJLA in Gold an Stefan Mair übergeben. Weiters nahm Lena Umgeher erfolgreich an der 1 Erprobung für den Wissenstest teil.

Zwei besondere Ehrungen gab es dann noch für zwei besondere KameradInnen:

AW Tanja Führer wurden mit dem Übungsaward geehrt, da sie insgesamt an 16 Übungen teilnahm und E-AW Christian Renner wurde für seine 30 Jahre lange Tätigkeit als Reiseleiter der FF Sicking geehrt. Damit hat er sich nach eigenem Wunsch seinen Ruhestand als Reiseleiter verdient. Weiters gab es auch eine Neuwahl im heurigen Jahr. BI Tobias Seiringer übernahm nach erfolgreicher Wahl (ohne Gegenstimme) das Amt des Kommandanten Stellvertreters. HFM Stefan Pabst wird neuer Zugskommandant der Feuerwehr Sicking

