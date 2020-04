43-Jähriger wegen Mordversuchs an Ex-Frau in Gmunden vor Gericht

Ein 43-jähriger Mann steht am Mittwoch in Wels vor Gericht, nachdem er im Oktober des vergangenen Jahres in Gmunden seine Ex-Frau auf offener Straße niedergestochen haben soll.

Der Mann muss sich am Mittwoch vor dem Landesgericht Wels wegen versuchten Mordes an seiner damals 35-jährigen Ex-Frau verantworten. Der Vorfall soll sich am 02. Oktober 2019 auf offener Straße in Gmunden ereignet haben. Der Mann soll seine Ex-Frau mit dem Messer angegriffen haben, er bestreitet dies und erklärte, dass sich die Frau mit dem Messer selbst verletzt habe.

Der Prozess findet am Mittwoch unter besonderen Covid-19-Schutzvorkehrungen statt. Die Geschworen sitzten beispielsweise im Publikumsbereich, Publikum – sprich die Öffentlichkeit – ist bei der öffentlichen Verhandlung nicht zugelassen. Ein Urteil könnte noch am Mittwoch gesprochen werden.

Bildquelle: laumat.at / Matthias Lauber