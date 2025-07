Kera­mik und Gmun­den sind zwei Wör­ter, die nicht von­ein­an­der zu tren­nen sind. So wirft der tra­di­tio­nel­le Töp­fer­markt (heu­er von 29. bis 31. August) bereits sei­nen Schat­ten vor­aus, indem Gmun­den in Kür­ze eine hoch­ka­rä­ti­ge Aus­stel­lung kera­mi­scher Kunst­wer­ke beher­ber­gen wird.

Seit 1989 gibt es den Kera­mik­preis des Lan­des Salz­burg (Arno Leh­mann Preis für Kera­mik). Seit 1993 wird er öster­reich­weit aus­ge­schrie­ben, heu­er – am 24. Juni – wur­de er zum zwölf­ten Mal ver­ge­ben. Teil­nah­me­be­rech­tigt an die­ser mit 8000 Euro dotier­ten Aus­zeich­nung im Kera­mik-Bereich sind Künst­le­rin­nen und Künst­ler, die in Öster­reich gebo­ren sind oder seit min­des­tens fünf Jah­ren in Öster­reich leben. Sie soll­ten sich vor­ran­gig mit kera­mi­schen Werk­stof­fen aus­ein­an­der­set­zen und Arbei­ten aus Kera­mik (oder Por­zel­lan, Ton, Lehm …), auch in Kom­bi­na­ti­on mit ande­ren Mate­ria­li­en, schaffen.

Die Aus­stel­lung, die von Mit­te Mai bis Anfang Juli im Salz­bur­ger Tra­klhaus zu sehen war und nun nach Gmun­den wan­dert, ent­hält Arbei­ten jener Künst­le­rin­nen und Künst­ler, die von der Kera­mik­preis-Jury in die enge­re Aus­wahl genom­men wur­den. Die Wer­ke stam­men vom dies­jäh­ri­gen Preis­trä­ger, dem gebür­ti­gen Kitz­bü­he­ler Maxi­mi­li­an Bern­hard, wei­ters von Gre­gor Fau­land, Elke Punkt Fleisch, Bea­te Gat­schel­ho­fer, Mar­ga­re­te Geff­ke, Moni­ka Gra­busch­nigg, Leon Höll­hu­mer, Lin­da Luse, Jona­than Moll­ner, Bar­ba­ra Schmid und Lau­rence Stur­la. Von 18. Juli bis 17. August wird die Aus­stel­lung als Koope­ra­ti­on mit dem Ver­ein zur För­de­rung euro­päi­scher Kera­mik­künst­ler im K‑Hof Kam­mer­hof Muse­um Gmun­den gezeigt. Die offi­zi­el­le Eröff­nung fin­det am Don­ners­tag, 17. Juli, 19 Uhr, statt. Dabei wer­den Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf und Kul­tur­re­fe­rent Andre­as Hecht in sei­ner Eigen­schaft als Obmann des Ver­eins zur För­de­rung euro­päi­scher Kera­mik­künst­ler Gruß­wor­te ent­bie­ten. Zur Aus­stel­lung spricht Andrea Schaum­ber­ger (kunst­raum traklhaus).

Aus­stel­lung „Arno Leh­mann Preis für Kera­mik“ im K‑Hof Kam­mer­hof Muse­um Gmun­den von 18.7. bis 17.8. jeweils Mitt­woch bis Sonn­tag, 10 bis 17 Uhr

Eröff­nung am Don­ners­tag, 17. 7., 19 Uhr