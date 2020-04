Auto auf Waldweg in Vollbrand

Am Samstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Roitham zu einem Brandeinsatz alarmiert. Ein Auto stand auf einem Waldweg in Vollbrand.

Laut Information der Landeswarnzentrale sollte sich der Einsatzort in der Schottergrube am Traunfall befinden. Dort konnte aber kein Brand festgestellt werden. So folgte man der sichtbaren Rauchsäule und fand schließlich einen in Vollbrand stehenden PKW auf einem Waldweg.

Ein Löschangriff unter schwerem Atemschutz wurde gestartet um die Ausbreitung auf den Wald zu verhindern und den Brand zu löschen. Die beiden Pumpenfahrzeuge der FF Roitham stellten die Wasserversorgung über eine knapp 400 Meter lange Zubringerleitung sicher.

Der Brand konnte rasch abgelöscht werden. Der Bereich um den PKW wurde vorsorglich noch ausreichend mit Wasser benetzt, berichtet die Feuerwehr.

Quelle: FF Roitham