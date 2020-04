Brand in Mehrparteienhaus in Vöcklamarkt

In der Nacht auf Dienstag brach in Vöcklamarkt auf einem Balkon Feuer aus. Die Bewohner des Mehrparteienhauses blieben alle unverletzt.

Am 13. April 2020 gegen 23:41 Uhr brach in Vöcklamarkt aus bisher unbekannter Ursache ein Brand bei einem Balkon im ersten Obergeschoß eines Mehrparteienhauses aus. Das Feuer breitete sich über das Dach aus und setzte den Hausgiebel in Brand.

Hausbewohner brachten sich in Sicherheit

Entdeckt wurde der Brand von zwei Nachbarn des nebenstehenden Mehrparteienhauses sowie durch eine Mieterin des Brandobjektes. Alle drei Zeugen verständigten unabhängig voneinander über den Notruf die Feuerwehr. Die Hausbewohner des 5-Parteien-Hauses konnten sich alle rechtzeitig in Sicherheit bringen. Es wurde durch den Brand niemand verletzt.

Über 150 Feuerwehrmänner im Einsatz

Es rückten mehrere Feuerwehren zum Brandort aus. Über 150 Feuerwehrmänner waren bei der Löschung des Großbrandes beteiligt. Am Brandort anwesend war auch das Rote Kreuz Frankenmarkt, sowie die Sektorstreife Vöcklamarkt und der Bezirksbrandermittler aus Mondsee.

Schaden ist beträchtlich

Der Schaden am Gebäude sowie den Wohnungen ist beträchtlich. Das Mehrparteienhaus ist derzeit unbewohnbar, die Hausbewohner werden vorübergehend bei Angehörigen und Freunden untergebracht.