Ein stark alko­ho­li­sier­ter 21-Jäh­ri­ger soll in der Nacht auf Sams­tag in Unge­n­ach einen Poli­zis­ten ver­letzt haben. Der Mann wur­de fest­ge­nom­men und in die Jus­tiz­an­stalt Wels eingeliefert.

Handy nach Diebstahl geortet

In der Nacht auf Sams­tag, dem 12. Juli 2025, wur­de die Poli­zei in das Gemein­de­ge­biet von Unge­n­ach geru­fen, nach­dem ein alko­ho­li­sier­ter Par­ty­gast im Ver­dacht stand, ein Han­dy gestoh­len zu haben. Das Gerät konn­te geor­tet wer­den. Am Ort der Ortung tra­fen die Poli­zis­ten auf einen 21-jäh­ri­gen Mann aus dem Bezirk Vöck­la­bruck, der stark alko­ho­li­siert war, wir­re Anga­ben mach­te und sich aggres­siv ver­hal­ten haben soll.

Körperliche Attacke auf Polizeibeamten

Laut Poli­zei habe der Mann ver­sucht, den Ein­satz­gurt eines Poli­zis­ten zu erfas­sen. Da ver­ba­le Auf­for­de­run­gen kei­ne Wir­kung zeig­ten, wur­de er mit einer Stoß­tech­nik auf Distanz gebracht. Dar­auf­hin eska­lier­te die Situa­ti­on: Der 21-Jäh­ri­ge soll einen der Beam­ten atta­ckiert, ihn in den Schwitz­kas­ten genom­men und mit der Faust auf ihn ein­ge­schla­gen haben. Gemein­sam konn­ten die bei­den Beam­ten den Mann schließ­lich über­wäl­ti­gen und ihm Hand­schel­len anlegen.

Weitere Übergriffe bei Festnahme

Beim Aus­stei­gen aus dem Poli­zei­fahr­zeug soll der Betrun­ke­ne einem Beam­ten gegen den Brust­korb getre­ten haben, spä­ter auch gegen den Fuß eines Poli­zis­ten. Einer der Beam­ten wur­de dabei ver­letzt, der Beschul­dig­te selbst blieb unver­letzt. Ein Alko­test ergab 1,68 Pro­mil­le. Über Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Wels wur­de der 21-Jäh­ri­ge in die Jus­tiz­an­stalt Wels eingeliefert.

Quel­le: LPD OÖ