Am Sams­tag um 8:00 Uhr ging es in ein LAN­GES Segel­wo­chen­en­de! 205 Teilnehmer*innen auf 54 Boo­ten mach­ten sich in die­sem Jahr auf den Weg, um ent­we­der 12 oder sogar 24 Stun­den lang das Bes­te aus Wind, Was­ser und Team­geist herauszuholen.

Pünkt­lich zum um Start leg­te sich eine leich­te Bri­se über den glat­ten See, als das Start­si­gnal vor dem Uni­on-Yacht-Club Atter­see ertön­te. Nur eine Stun­de nach dem Start wur­den die Segler*innen von einem uner­war­te­ten Regen­guss heim­ge­sucht. Auch die „dre­hen­den, böhi­gen Win­de am Nach­mit­tag waren nicht leicht zu segeln“, las­sen die Segler*innen nach den 12 Stun­den ver­laut­ba­ren. Da mach­ten Trimm und Tak­tik auf den Boo­ten den Unterschied.

Auf dem Was­ser setz­te sich die 14-Mann Crew um Tho­mas Tsche­pen (YRCA) mit ihrer Libe­ra A früh vom Feld ab und zähl­te bis cir­ca 16 Uhr als kla­rer Favo­rit der 12 Stun­den Regat­ta. Die Crew wur­de so stark gefor­dert, dass nach etwa 7 Stun­den die Luft drau­ßen war. Sie muss­ten auf­ge­ben, um kei­ne Verlt­zun­gen zu riskieren.

Die Brü­der Eit­zin­ger segel­ten mit ihrem Tor­na­do in 12 Stun­den fast 60 Mei­len und wur­den damit die Sie­ger der 12 Stun­den Regat­ta nach gese­gel­ten Mei­len. Nach berech­ne­ten Mei­len hol­ten sich aber die Titel­ver­tei­di­ger der letzt­jäh­ri­gen LDC Tho­mas Stelzl (UYCAs), Rein­hard Aschau­er (UYCAs), Gün­ther Lux (UYCAs) und Chris­ti­an Linin­ger (YCA) den Sieg der 12-Stun­den-Wer­tung mit ihrem 120 Jah­re alten Holz­boot „Pan­ther“. Auch die Plät­ze 2 und 3 nach berech­ne­ten Mei­len wur­den mit Mathi­as Poell und Micha­el Hoff­mann auf über 100 Jah­re alten Holz­boo­ten belegt. Das erin­nert schon fast an ein Old­ti­mer­ren­nen auf dem Wasser.

Die 14 Boo­te, die sich den vol­len 24-Stun­den stell­ten, brauch­ten in der Nacht viel Geduld und Kon­zen­tra­ti­on in den Flau­ten­pha­sen. Wer durch fast völ­li­ge Dun­kel­heit steu­ert, mit nur weni­gen Lich­tern zur Ori­en­tie­rung, braucht nicht nur ein Kiel­boot, Schwimm­wes­ten und Kön­nen, son­dern auch Nervenstärke.

In der Nacht lie­fer­ten sich die drei Favo­ri­ten mit ihren Skip­pern Moritz Strauch (SCK), Tobi­as Böckl und Flo­ri­an Gföll­ner ein Kopf an Kopf Ren­nen. Strauch setz­te sich dann aber mit einer ESSE 850 von den bei­den Libe­ras ab und gewann mit einer Füh­rung von nur 2 Mei­len (cir­ca 3,2 km) vor Tobi­as Böckl die 24-Stun­den-Wer­tung nach gese­gel­ten Mei­len. Mit Ele­na Strauch (SCK) und Anna Trut­ten­ber­ger (SCK) konn­te sich Moritz Strauch (SCK) auch den ers­ten Platz nach berech­ne­ten Mei­len sichern. Das jun­ge Team (das Durch­schnitts­al­ter der Crew liegt knapp über 20) zeigt damit, dass nicht nur die Erfah­rung oder Team­grö­ße den ent­schei­den­den Vor­teil brin­gen kön­nen und wur­de mit einem hal­ben Kilo­gramm Sil­ber in einem in einem Voll­car­bon-Stän­der des High Tech Unter­neh­mens Peak Tech­no­lo­gy belohnt.

Die 12- und 24-Stun­den-Regat­ta war damit erneut ein emo­tio­na­ler Höhe­punkt der Long-Distance-Chall­enge. Am 2. August folgt mit der „Lan­gen Wett­fahrt“ das gro­ße Fina­le, dort ent­schei­det sich, wer den 1kg-Sil­ber­bar­ren mit nach Hau­se neh­men darf. Zu die­ser Mit­tel­stre­cken­re­gat­ta mit der längs­ten Tra­di­ti­on in Euro­pa erwar­ten wir wie­der deut­lich mehr als 100 teil­neh­men­de Boo­te. Die Span­nung steigt und die Segel wer­den in Gedan­ken bereits gesetzt.