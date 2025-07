Ein 34-jäh­ri­ger alge­ri­scher Asyl­wer­ber steht im Ver­dacht, erneut meh­re­re Dieb­stäh­le in St. Geor­gen am Atter­gau began­gen zu haben. Die Poli­zei nahm den Mann fest, die Zahl der betrof­fe­nen Tat­or­te ist noch unklar.

Der 34-Jäh­ri­ge war der Poli­zei bereits bekannt: Er wur­de bereits wegen eines Dieb­stahls in der Nacht auf den 9. Juli 2025 beschul­digt. Bei einer dar­auf­fol­gen­den frei­wil­li­gen Nach­schau wur­de wei­te­res Die­bes­gut bei ihm sicher­ge­stellt. Nur weni­ge Tage spä­ter, in der Nacht von 10. auf 11. Juli, soll er erneut zuge­schla­gen haben – dies­mal in St. Geor­gen am Attergau.

Alarmanlage bringt Täter zu Fall

Der Mann wird ver­däch­tigt, aus meh­re­ren unver­sperr­ten Fahr­zeu­gen Wert­ge­gen­stän­de ent­wen­det zu haben. Als er bei einem Fahr­zeug den Alarm aus­lös­te, flüch­te­te er in unbe­kann­te Rich­tung. Die Besit­ze­rin ver­stän­dig­te dar­auf­hin umge­hend die Polizei.

Festnahme nach Fahndung

Im Zuge einer Fahn­dung im Nah­be­reich konn­te der Alge­ri­er von einer Poli­zei­strei­fe ange­trof­fen und kon­trol­liert wer­den. Bei der Durch­su­chung fan­den die Beam­ten zahl­rei­che Mün­zen, Schmuck, Son­nen­bril­len sowie Bar­geld bei ihm. Die Staats­an­walt­schaft Wels ord­ne­te dar­auf­hin sei­ne Fest­nah­me an. Der Beschul­dig­te wur­de in die Jus­tiz­an­stalt Wels ein­ge­lie­fert. Die Ermitt­lun­gen zur genau­en Anzahl der Tat­or­te dau­ern noch an.

Quel­le: LPD OÖ