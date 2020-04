Corona: Alle Infizierten in Gmunden Stadt genesen!

Wie die Bezirkshauptmannschaft Gmunden mitteilt, sind in der Stadt Gmunden alle 12 mit dem Coronavirus infizierten Bürgerinnen und Bürger mittlerweile wieder genesen.

„Ich freue mich sehr für die betroffenen Personen und deren Familien! Wir haben daher aktuell KEINE positiv getesteten Personen in unserer Stadt!“, freut sich Bürgermeister Stefan Krapf. „Das bedeutet eine sehr positive Entwicklung, die auch das Ergebnis von großer Disziplin, Eigenverantwortung und Solidarität der Gmundner Bevölkerung ist. Dafür möchte ich mich als Bürgermeister herzlich und aufrichtig bedanken!“

Konsequentes Einhalten der grundlegenden Schutz- und Sicherheitsregeln nötig

Doch die entscheidende Phase in der Eindämmung des Virus kommt nun in den Tagen der Lockerungsmaßnahmen, der schrittweisen Rückkehr zur Normalität. Ein wesentliches Fundament ist gelegt, doch das konsequente Einhalten der grundlegenden Schutz- und Sicherheitsregeln muss weiter oberste Priorität genießen!“, so Krapf.

• Halten wir stets Abstand!

• Meiden wir Menschenansammlungen!

• Tragen wir Schutzmasken!

„Ich ersuche inständig, dass wir in Gmunden alle das positive Zwischenergebnis als Motivation sehen, den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiterzugehen!“

DANKE für das Verständnis!

DANKE für das Verantwortungsbewusstsein!

DANKE für die Solidarität!

„Einen schönen Sonntag noch, gesund bleiben!“, so Krapf am Sonntag!

