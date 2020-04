Die Feuerwehr stand Dienstagabend bei einem Kaminbrand in Laakirchen im Einsatz.

Ein 77-jähriger Mann heizte am 7. April 2020 in seinem Wohnhaus in Laakirchen einen offenen Kaminofen im Wohnzimmer. Als er einen alten Birkenholz-Hocker zerhackte und die drei Holzteile um 20:40 Uhr in den Kamin warf, kam es vermutlich aufgrund der Trockenheit des Holzes zu einer Stichflamme.

Der Kamin begann zu brennen. Der Mann verständigte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren Oberweis, Laakirchen und Steyrermühl war massiver Funkenflug aus einem Kamin erkennbar. Die FF Laakirchen, Oberweis und Steyrermühl waren mit sieben Fahrzeugen und 45 Mann im Einsatz und ließen den Kamin kontrolliert ausbrennen.

Gemeinsam mit einem Rauchfangkehrermeister wurde die Brandstelle kontrolliert geräumt. Auch wurde Messungen mittels Wärmebildkamera im Innen- und im Dachbereich durchgeführt. Nach kurzer Zeit konnte bereits “Brand aus” gegeben werden.

Fotos: Feuerwehr Laakirchen