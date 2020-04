Landwirtschaftlicher „Dumper“ fing Feuer

In Neukirchen bei Altmünster stand heute Mittag ein sogenannter „Dumper“ in Brand.

Aus unbekannter Ursache fing am 28. April 2020, um 11:45 Uhr bei einem landwirtschaftlichen Anwesen in Neukirchen ein sogenannter „Dumper“ (Vorderkipper) in Brand, der unter einer Überdachung beim Stallgebäude untergestellt war.

Tochter bemerkte den Brand

Die 13-jährige Tochter des Besitzers entdeckte den Brand und alarmierte die Eltern, die die Feuerwehr verständigten. Die FF Reindlmühl und Neukirchen konnten eine Brandausbreitung auf das Stallgebäude verhindern. Der Motorraum des Dumpers brannte völlig aus. Verletzt wurde niemand.