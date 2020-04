Mofalenker kollidierte mit Pkw

Ein 30-jähriger Mann lenkte sein Mofa am 25. April 2020 gegen 13:40 Uhr auf der Traunsteinstraße Richtung Zentrum. Zur selben Zeit war ein 34-Jähriger Autofahrer in der Gegenrichtung unterwegs.

Aus bislang unbekannter Ursache kam es in einer leichten Linkskurve zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Mofalenker kam an einer Steinmauer zu Sturz und wurde unbestimmten Grades verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Salzkammergut-Klinikum Gmunden eingeliefert.