Naturparadies im Herzen der Dürnau geplant

HOLEN WIR DEN ATTERSEE NACH VÖCKLABRUCK

Im Rahmen der Errichtung eines neuen Wasserkraftwerkes durch die Energie AG, welches grünen Strom für etwa 1.400 Haushalte produzieren wird, hat die SPÖ ein Projekt gestartet, welches die Dürnau nachhaltig aufwerten wird. Durch die Verlegung des Werksbaches im Bereich des Agerinselparks ergibt sich die einzigartige Möglichkeit einen hochwertigen Erholungsbereich mitten in die Dürnau zu holen. „Wir prüfen derzeit die Möglichkeit am Randbereich des neu angelegten Mühlbaches eine Bucht anzulegen und die angrenzenden Parkbereiche anzugleichen um einen sanften Zugang zu den neuen Wasserflächen zu ermöglichen“ sagt Stadtrat Stefan Maier.



Durch die Anlage einer Bucht entsteht eine strömungsberuhigte Zone, welche sich ideal für eine kurze Abkühlung in den heißen Sommermonaten eignet. Sowohl der Gewässerbereich als auch der Uferstreifen würden zu einem einzigartigen Habitat für Mensch und Natur. Der zukünftige Erholungsraum wäre für einen großen Teil der Vöcklabrucker zu Fuß erreichbar, die Errichtungskosten sind niedrig und Betriebskosten fallen praktisch nicht an. „Die Ager versorgt uns ständig mit frischem Wasser, diese Gelegenheit müssen wir nutzen, holen wir uns den Attersee in die Stadt!“ so der Projektinitiator Peter Schobesberger. Eines der Vorbilder für dieses Projekt ist die Grazer Augartenbucht, welche an der Mur mitten in der steirischen Landeshauptstadt angelegt wurde (Siehe Foto).

BÜRGERBETEILIGUNG ERWÜNSCHT

Die nächsten Schritte sind die Abklärung aller Rahmenbedingungen um die Möglichkeit der Errichtung zu konkretisieren. „Wir wünschen uns über ein klares Bekenntnis aller Fraktionen zu diesem tollen Projekt. Über Kommentare der Bevölkerung würden wir uns selbstverständlich sehr freuen, da es hier immer wieder sehr gute Vorschläge gibt“ merkt der Fraktionsvorsitzende der Stadt- SPÖ Andreas Löhr an.

Foto: privat