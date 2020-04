Wilde Verfolgung eines Ladendiebs in Gmunden

Ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden beging am 25. April 2020, um 10:10 Uhr, in einem Supermarkt in Gmunden einen Ladendiebstahl. Beim Verlassen des Marktes ging der Alarm los und der Mann flüchtete zu Fuß Richtung Energie AG.

Ein 20-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Gmunden erkannte die Situation und verfolgte den Flüchtenden. Ebenso nahm eine 53-jährige Angestellte die Verfolgung auf. Der Ladendieb wurde zwei Mal von seinen Verfolgern gestellt, stieß diese jedoch weg und flüchtete weiter.

Erst mit Hilfe des beherzten Eingreifens eines 49-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden gelang es den 50-Jährigen anzuhalten und den alarmierten Polizeikräften zu übergeben.

Quelle: LPD OÖ