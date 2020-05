69-jährige Diebin in Bad Goisern ausgeforscht

Die Polizei Bad Goisern hat eine 69-jährige Diebin aus dem Bezirk Gmunden ausgeforscht.

Die Frau soll am 28. April 2020 in einem Bekleidungsgeschäft in Bad Goisern mehrere hochpreisige Artikel gestohlen und diese in einer mitgebrachten Handtasche versteckt haben.

Die Tat wurde auf einem Überwachungsvideo aufgezeichnet. Im Zuge einer freiwilligen Nachschau in der Wohnung der Beschuldigten konnte Diebesgut im Gesamtwert von etwa 1670 Euro aufgefunden und sichergestellt werden. Die 69-Jährige zeigte sich größtenteils geständig. Sie wird angezeigt.