Bad Goisern/Gmunden – Die 15-jäh­ri­ge Lea Söser von der Sport­uni­on Gmun­den, Sek­ti­on MUH­FIT, hat sich bei der Salz­kam­mer­gut Tro­phy 2025 den Öster­rei­chi­schen Meis­ter­ti­tel im Cross­coun­try-Ein­rad­fah­ren gesi­chert. Mit kla­rer Tages­best­zeit in 1:24:30 Stun­den ließ sie der inter­na­tio­na­len Kon­kur­renz kei­ne Chan­ce – auf der 21,8 km lan­gen und 567 Höhen­me­ter umfas­sen­den Stre­cke zeig­te sie ein­drucks­voll ihr Kön­nen. Anschlie­ßend posier­te sie „teuf­lisch gut gelaunt“ mit dem berühm­ten Trophy-Teufel.

„Ich freue mich rie­sig, die Ein­rad-Wer­tung der Tro­phy gewin­nen zu kön­nen“, so Lea. „Für nächs­tes Jahr wün­sche ich mir, dass wir Ein­rad­fah­rer mit geschal­te­ten Cross­coun­try-Ein­rä­dern star­ten dür­fen – so könn­ten wir mit den Zwei­rä­dern noch bes­ser mit­hal­ten, hät­ten noch mehr Spaß und müss­ten weni­ger strampeln.“

Die jun­ge Gmund­ne­rin blickt auf eine her­aus­ra­gen­de Sai­son zurück: Bei der Extre­me Uni­cy­cling Cham­pi­on­ship in Köln hol­te sie im Früh­jahr das „Tri­ple“ (Tri­al, Flat­land, Street), bei den offe­nen nie­der­län­di­schen Meis­ter­schaf­ten in Til­burg gewann sie 4x Gold und 3x Sil­ber. Anfang Juni tri­um­phier­te sie zudem in der Gesamt­wer­tung des Ein­rad-Tur­niers in Vil­land­ers (Süd­ti­rol).

Schon am 24. Juli ver­tritt Lea Öster­reich bei den Euro­pa­meis­ter­schaf­ten in Ungarn im Urban Uni­cy­cling – mit dem gro­ßen Ziel, nächs­tes Jahr bei der Heim-Welt­meis­ter­schaft 2026 in Steyr wie­der um die Titel zu kämpfen.