Alkolenker wollte Gastronomie unterstützen

Ein 41-jähriger Autofahrer wurde am 15. Mai 2020 um 22:40 Uhr in St. Georgen im Attergau nach einem Gastronomiebesuch in St. Georgen im Attergau angehalten werden. Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 1,84 Promille.

„Wollte Gastronomie unterstützen!“

Als Rechtfertigung gab der 41-Jährige den Polizisten gegenüber an, dass die Gastronomie laut Aufforderung der Regierung unterstützt werden müsse. Dem Lenker wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und er wird angezeigt.

Quelle: LPD OÖ