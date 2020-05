Auto und Wohnung in Brand gesetzt – Polizei bittet um Hinweise

Mitte April entdeckte ein Passant in einem Waldstück in Roitham ein brennendes Auto. Auch im Wohnhaus des Fahrzeugbesitzers ist an mehreren Stellen ein Brand ausgebrochen. Nun wurde ein Tatverdächtiger ausgeforscht.

Der Mann soll das Wohnhaus in Laakirchen am 11. April gegen 14:30 Uhr betreten haben. Sachdienliche Hinweise bitte an das Landeskriminalamt OÖ, Tel. 059133 40 3333.

Fotos: FF Roitham / privat