Kaminbrand in Bad Goisern

„Brand Wohnhaus“ lautete am Donnerstag kurz vor 17.00 Uhr die Alarmierung für die Feuerwehren St. Agatha und Bad Goisern. Der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Ortschaft Reitern bemerkte Rauchentwicklung am Dach und verständigte den Notruf.

Die Feuerwehren St. Agatha und Bad Goisern wurden alarmiert. Vermutlich durch Funkenflug vom Kamin kam es unmittelbar daneben zu einem Brandausbruch auf dem mit Lärchenschindel gedeckten Dach.

Mit schwerem Atemschutz wurde versucht, innen im Dachgeschoss die mögliche Brandstelle in der Dachschräge unter Zuhilfenahme der Wärmebildkamera zu lokalisieren. Zeitgleich wurde außen von den Einsatzkräften die betroffenen Dachschindel in einem Bereich von ca. 2 m² abgelöscht und entfernt. Das darunterliegende Kaltdach und der Dachstuhl war nicht nicht vom Brand betroffen.

Der Kamin wurde vom zuständigen Rauchfangkehrer überprüft, die Brandstelle mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Abschließend wurde die offene Dachstelle provisorisch abgedeckt. Durch die frühzeitige Brandentdeckung und die hervorragende Zusammenarbeit der beiden Feuerwehren konnte der Einsatz rasch beendet werden. Insgesamt standen die Feuerwehren St. Agatha und Bad Goisern mit 10 Fahrzeugen und 40 Mann im Einsatz.

Quelle: FF St. Agatha