Linienschifffahrt am Traunsee ab 10. Mai 2020 | Themen – bzw. Rundfahrten finden dzt. nicht statt

Die Traunseeschifffahrt bietet einzigartige Natur- und Kulturerlebnisse auf dem Wasser, erfüllt Sehnsüchte und Träume und das seit 1839!

Zur teilweisen Behebung des wirtschaftlichen Schadens wird von 17. Mai bis einschließlich 3. Juli ein „SPERRTAG“ (MONTAGS) eingerichtet – d.h. an Montagen verkehren am Traunsee keine Linienschiffe!

Das Büro/Ticketschalter am Rathausplatz in Gmunden ist bis auf weiteres nur vor den Abfahrtszeiten der Schiffe geöffnet. Telefonisch erreichen Sie die Schifffahrt unter +43 (0)7612 – 66700 (dann Taste „5“ drücken) oder per E-Mail: info@traunseeschifffahrt.at

Den Fahrplan finden Sie hier zum Download: FAHRPLAN