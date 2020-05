Geschäftsraummiete, Betriebskostenabrechnung & Mietzinsminderung speziell für Mieter

Mittwoch, 27.5.2020 – 16:00 – 18:00 Uhr

Viele Geschäfts- und Betriebsräumlichkeiten sind angemietet. Es stellt sich regelmäßig, für Sie als Mieter, die Frage, wer Erhaltungsarbeiten durchführen und dafür zahlen muss. Ebenso, welche Befristungsmöglichkeiten bestehen und welche Befristungen gültig bzw. ungültig sind.

Auch besteht Unsicherheit, welche Betriebskosten vom Vermieter tatsächlich überwälzt werden dürfen und wie hoch der zulässige Mietzins ist. Der Vortrag soll Antworten auf diese und ähnliche Fragen bieten.

Inhalte:

» Möglichkeiten zur Mietzinsminderungen aufgrund Covid-19

» Mietrecht – grundsätzliche Fragen

» Anwendungsbereiche in der Praxis

» Betriebskostenvereinbarungen – was ist zulässig & was nicht?

» Erhaltungsvereinbarungen

» Gültige Befristungsvereinbarungen – welche Befristungsmöglichkeiten gibt es?

» Zulässiger Mietzins

Referent:

Mag. Florian Obermayr

Sattlegger | Dorninger | Steiner & Partner

Weitere Details finden Sie hier: 13103 Online Seminar

Kostenbeitrag:

WKOÖ-Mitglieder: € 65,-

Nicht-Mitglieder: € 95,-

Anmeldung:

Online: online.wkooe.at/wk-veranstaltungen

E-Mail: unternehmerakademie@wifi-ooe.at

Telefon: 05 7000 – 7053