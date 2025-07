Kon­sti­tu­ie­ren­de Sit­zung der Wirt­schafts­ver­tre­tung im Bezirk Gmunden

Bei der kon­sti­tu­ie­ren­den Sit­zung des Bezirks­stel­len­aus­schus­ses der WKO Gmun­den wur­de Mar­tin Ettin­ger für eine wei­te­re Funk­ti­ons­pe­ri­ode als Obmann bestä­tigt. Bereits seit 2015 steht Ettin­ger an der Spit­ze der regio­na­len Wirt­schafts­ver­tre­tung und setzt sei­nen kla­ren Kurs mit neu­en Impul­sen für die hei­mi­schen Unter­neh­men fort.

Der Alm­ta­ler Mar­tin Ettin­ger absol­vier­te die Fach­schu­le für Holz­wirt­schaft- und Säge­tech­nik am Holz­tech­ni­kum Kuchl. Nach zehn­jäh­ri­ger Tätig­keit als Betriebs­lei­ter über­nahm er 2003 das Säge­werk Gra­fin­ger in Grün­au, wo er der­zeit elf Mit­ar­bei­ter beschäf­tigt. Das erst­mals 1671 urkund­lich erwähn­te Säge­werk ist spe­zia­li­siert auf die Pro­duk­ti­on von Ver­pa­ckungs­höl­zern aus Hart­holz. Wei­ters wird für die Strom­ver­sor­gung ein Klein­was­ser­kraft­werk betrie­ben. Neben sei­ner beruf­li­chen Tätig­keit ist Ettin­ger seit 22 Jah­ren in der Inter­es­sen­ver­tre­tung der Wirt­schaft tätig. Er fun­gier­te von 2003 bis 2011 als JW-Orts­vor­sit­zen­der Alm­tal und von 2006 bis 2009 als Bezirks­vor­sit­zen­der-Stell­ver­tre­ter des Bezirks Gmun­den. 2009 über­nahm er den Bezirks­vor­sitz der JW Gmun­den und übte die­se Funk­ti­on bis 2013 aus. Ettin­ger ist seit 2009 Bezirks­stel­len­aus­schuss­mit­glied und wur­de 2015 zum Bezirks­stel­len­ob­mann gewählt.

Die Arbeit der WKO Gmun­den fußt auf einer Drei­fach­stra­te­gie: Inter­es­sen­ver­tre­tung, Ser­vice und Bil­dung. Die Bezirks­stel­le ist zen­tra­le Anlauf­stel­le für über 8.000 Unter­neh­men im Bezirk, von der Grün­dungs­be­ra­tung bis zur Unter­stüt­zung bei Betriebs­über­ga­ben. Allein im Jahr 2024 wur­den 406 neue Unter­neh­men gegrün­det. Ergänzt wird das Ange­bot durch Netz­wer­ke wie „Frau in der Wirt­schaft“ und „Jun­ge Wirt­schaft“, die Grün­der gezielt begleiten.

Fokus auf Fachkräfte

„Ein zen­tra­ler Schwer­punkt bleibt die Fach­kräf­te- und Lehr­lings­si­che­rung. Der Bezirk Gmun­den zählt mit 430 Lehr­be­trie­ben und 1.482 Lehr­lin­gen zu den füh­ren­den Aus­bil­dungs­be­zir­ken Ober­ös­ter­reichs. Initia­ti­ven wie die OÖ Job Week oder unse­re Job Ral­lyes bie­ten Jugend­li­chen und Betrie­ben wich­ti­ge Platt­for­men zur Berufs­ori­en­tie­rung“, ist Ettin­ger überzeugt.

Fokus auf Standortentwicklung

Bei der Stand­ort­ent­wick­lung spie­len die INKO­BA-Ver­ei­ne Salz­kam­mer­gut Nord und Salz­kam­mer­gut eine bedeu­ten­de Rol­le. Mit den Betriebs­bau­ge­bie­ten in Vorch­dorf und Bad Goi­sern am Hall­stät­ter­see ste­hen Flä­chen zur Ver­mark­tung zur Ver­fü­gung, die Unter­neh­men und der gesam­ten Regi­on Poten­zi­al für eine erfolg­rei­che wirt­schaft­li­che Ent­wick­lung bie­ten. „Dafür ist eine gute Zusam­men­ar­beit mit unse­ren Stand­ort­part­nern essen­zi­ell“, so Ettinger.

Fokus auf Mitgliederservice

Ope­ra­tiv unter­stützt wird Ettin­ger durch das Mit­ar­bei­ter-Team der WKO Gmun­den unter der Lei­tung von Sig­rid Schus­ter: „Wir ver­ste­hen uns als ers­te Anlauf­stel­le für alle unter­neh­me­ri­schen Anlie­gen.“ Ettin­ger und Schus­ter sind sich einig: „Ziel ist, gemein­sam mit dem Team und dem Bezirks­stel­len­aus­schuss der WKO Gmun­den, den Unter­neh­men und den Stand­ort­part­nern im Bezirk, die regio­na­le Wirt­schaft weiterzuentwickeln.“

Unter­stüt­zung durch enga­gier­te Bezirksstellenausschussmitglieder

Mit Ettin­ger sind in der neu­en Funk­ti­ons­pe­ri­ode bis 2030 fol­gen­de Bezirks­stel­len­aus­schuss­mit­glie­der für die Anlie­gen der Wirt­schaft im Einsatz: