Am Freitag wurde die Feuerwehr zu einer Personenbergung aus einem Lift am Kreuzplatz in Bad Ischl gerufen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde jedoch keine eingeschlossene Person im Lift vorgefunden. Der Lift wurde aus Sicherheitsgründen von den freiwilligen Helfern außer Betrieb genommen und der Hausbesitzer informiert.

Quwllw: FF Bad Ischl