Solidaritätsaktion der Seebrücke Vöcklabruck!

Die Seebrücke Vöcklabruck erklärt sich solidarisch mit allen Menschen auf der Flucht und weist darauf hin, dass es im Bezirk Vöcklabruck über 100 freie Plätze in bestehenden Asylunterkünften in der Grundversorgung des Landes Oberösterreich gibt. In ganz Oberösterreich gibt es über 900 freie Plätze.

Die Seebrücke Vöcklabruck fordert die österreichische Bundesregierung auf, endlich Verantwortung im Sinne der Menschlichkeit zu übernehmen. Die griechischen Flüchtlingscamps müssen evakuiert werden! Aber auch andere europäische Staaten müssen unterstützt werden, auch die Situation auf der Balkanroute, etwa in Bosnien und Herzegowina ist äußerst prekär.

Die Seebrücke Vöcklabruck appelliert an alle Gemeinden im Bezirk Vöcklabruck und in den anderen Bezirken Oberösterreichs, sich mit den Anliegen der Seebrücke solidarisch zu erklären. Es ist notwendig, Druck auf die Bundesregierung auszuüben und für die Aufnahme geflüchteter Menschen einzustehen!

