Beim 61. Lan­des-Feu­er­wehr­leis­tungs­be­werb und 48. Lan­des-Feu­er­wehr­ju­gend­leis­tungs­be­werb am 4. und 5. Juli 2025 in Mau­er­kir­chen tra­ten 1834 Grup­pen aus ganz Ober­ös­ter­reich an. Der Bezirk Vöck­la­bruck war mit gro­ßem Erfolg ver­tre­ten: Ins­ge­samt wur­den 24 Rang­plat­zie­run­gen erreicht – acht durch Jugend­grup­pen, 16 durch Aktiv­grup­pen. Beson­ders her­vor stach die Jugend­grup­pe Gug­gen­berg 1, die sich für den Bun­des­be­werb 2025 in Weiz qua­li­fi­zie­ren konn­te. Auch Grup­pen aus Schmid­ham, Des­sel­brunn, Stein­bach am Atter­see, Att­nang und Pön­dorf über­zeug­ten mit Spit­zen­leis­tun­gen. Bei den Aktiv­grup­pen erziel­ten unter ande­rem Gug­gen­berg 1, Rut­zen­moos 3 und Fran­ken­burg am Haus­ruck 3 her­vor­ra­gen­de Ergeb­nis­se in Bron­ze und Sil­ber. Der Bewerb war geprägt von gro­ßem Ein­satz, Team­geist und beein­dru­cken­der Prä­zi­si­on – eine star­ke Leis­tung der Feu­er­wehr­ju­gend und Akti­ven aus dem Bezirk Vöcklabruck.