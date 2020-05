Zwölfjähriger mit Fahrrad schwer gestürzt

Ein Zwölfjähriger ist Samstagnachmittag in einem Bikepark in Attnang-Puchheim mit dem Fahrrad schwer gestürzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Der Bursch aus dem Bezirk Vöcklabruck war am 23. Mai 2020 gegen 15:35 Uhr mit seinem Downhillbike in einem privaten Bikepark in Attnang-Puchheim unterwegs.

Bei Sprung Kontrolle verloren

Bei einer Abfahrt mit anschließendem Sprung verlor der Jugendliche die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte kopfüber zu Boden. Einer seiner Freunde verständigte umgehend die Rettung.

Der Zwölfjährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck geflogen.