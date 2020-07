11-jähriger Bub von Auto angefahren — Fahrerflucht

Ein Schü­ler ist Diens­tag­mit­tag auf sei­nem Fahr­rad von einem Auto ange­fah­ren wor­den. Der Bub stürz­te, der Auto­fah­rer hielt kurz an und fuhr dann ein­fach wei­ter.

Der 11-jäh­ri­ger Bub aus dem Bezirk Gmun­den woll­te am 30. Juni 2020 gegen 12 Uhr von der Schu­le mit dem Fahr­rad nach Hau­se fah­ren. Er muss­te dazu­von der Vorch­dor­fer Lan­des­stra­ße nach links in den Müh­len­weg ein­bie­gen. Dabei wur­de er von einem hin­ter ihm kom­men­den Pkw ange­fah­ren, nach vor­ne gesto­ßen und kam zu Sturz. Der Bub erlitt bei dem Unfall eine Ver­let­zung an der Hand.

Len­ker beging Fah­rer­flucht

Bei dem Fahr­zeug han­delt es sich ver­mut­lich um einen wei­ßen Audi A3. Der Len­ker sei nach dem Unfall kurz ste­hen geblie­ben und als der 11-Jäh­ri­ge auf­stand und zum Fahr­bahn­rand ging, ist die­ser ein­fach wei­ter­ge­fah­ren. Der Len­ker des wei­ßen Pkw wird als jung beschrie­ben und hat­te eine graue Kap­pe auf.

Hin­wei­se zum fah­rer­flüch­ten Len­ker bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Poli­zei­in­spek­ti­on Vorch­dorf unter der TelNr. 059133 4111.