13 Jahre Haft und anschließende Einweisung im Missbrauchsprozess

Der Prozess um den Missbrauchsskandal im Salzkammergut ist am Mittwoch zu Ende gegangen. Der Mediziner, der 109 Buben sexuell missbraucht haben soll, ist am Landesgericht Wels zu 13 Jahren Haft und anschließender Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt worden.

Der Mediziner wurde wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen, wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen, pornografischer Darstellung Minderjähriger, Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses und des unerlaubten Umgangs mit Suchtgiften schuldig gesprochen.

Die Mutter eines der Opfer brachte den Missbrauchsskandal ins Rollen. Der 56-jährige Angeklagte bekannte sich weitestgehend schuldig. Er darf seinen Beruf nicht mehr ausüben. Er könne sich laut einem Sachverständigen, neuerlich an Kindern vergreifen und werde daher im Anschluss an die Haft in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Archivfoto: laumat.at