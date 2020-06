4 Tonnen schweres Boot fiel vom Hänger – Frau schwer verletzt

Eine 54-Jährige und ihr 56-jähriger Lebensgefährte aus dem Bezirk Linz-Land waren am 1. Juni 2020 gegen 14:50 Uhr damit beschäftigt, ihr Boot am Bootslagerplatz in Seewalchen zu reinigen. Das Boot befand sich am Bootsanhänger, die 54-Jährige darunter.

Plötzlich gab eine Stütze des Hängers unter der Last des vier Tonnen schweren Bootes nach. Das Boot fiel um und stieß die Frau mit voller Wucht um. Die 54-Jährige wurde mit schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Linz geflogen.

Quelle: Polizei