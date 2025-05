SEE­WAL­CHEN AM ATTER­SEE. Wie sieht eine Gemein­de aus, in der sich Kin­der wirk­lich wohl­füh­len? Die­se zen­tra­le Fra­ge stand im Mit­tel­punkt eines außer­ge­wöhn­li­chen Betei­li­gungs­pro­jekts an der Volks­schu­le See­wal­chen. Unter dem Titel „Kinder.Gestalten.Zukunft.“ ent­wi­ckel­ten die Schü­le­rin­nen und Schü­ler der drit­ten Klas­sen ihre ganz per­sön­li­chen Visio­nen für ein kind­ge­rech­tes See­wal­chen – und prä­sen­tier­ten die­se am 21. Mai im See­walch­ner Kul­tur­saal bei der ers­ten Kinderkonferenz.

Beglei­tet wur­de das Pro­jekt von Kin­der­be­tei­li­gungs­exper­tin Andrea Fellin­ger und Bür­ger­meis­ter Gerald Egger, die bereits in meh­re­ren „Agenda.Zukunft“-Gemeinden ähn­li­che Pro­zes­se initi­iert und erfolg­reich umge­setzt haben. Das Pro­jekt ist durch Agen­da-Zukunft des Lan­des Ober­ös­ter­reich unter­stützt und geför­dert. Drei Work­shops, Erkun­dungs­tou­ren und inten­si­ve Pro­jekt­ar­beit gaben den Kin­dern Raum, sich mit ihrer Gemein­de aktiv aus­ein­an­der­zu­set­zen – mit beein­dru­cken­dem Ergebnis.

Ein fri­scher Blick auf Altbekanntes

Mit offe­nen Augen und einem fei­nen Gespür für ihre Umwelt betrach­te­ten die Kin­der ihre Gemein­de aus einer neu­en Per­spek­ti­ve – ihrer eige­nen. Der Saal, gefüllt mit Eltern, Päd­ago­gIn­nen, Gemein­de­ver­tre­te­rIn­nen, fast alle Gemein­de­vor­stän­de, Eltern und Enga­gier­ten, hör­te auf­merk­sam zu. Beson­ders im Fokus stand das The­ma Ver­kehrs­si­cher­heit: Mehr siche­re Schul­we­ge und Radar­ge­rä­te an gefähr­li­chen Stel­len waren kla­re For­de­run­gen der jüngs­ten Generation.

Auch der Umgang mit Müll im öffent­li­chen Raum beweg­te vie­le: Die Kin­der orga­ni­sie­ren bereits Müll­sam­mel­ak­tio­nen – und sind bereits jetzt aktiv unter­wegs, um See­wal­chen sau­ber zu hal­ten. Vor allem die acht­los weg­ge­wor­fe­nen Ziga­ret­ten­stum­mel stö­ren die jun­gen Gemein­de­bür­ge­rIn­nen. Dar­um war eines der High­lights des Abends die Vor­stel­lung einer „Taschen­be­cher-Sta­ti­on“ durch Manue­la Gschwandt­ner, Obfrau des Bezirks­ab­fall­ver­ban­des. Die­se kos­ten­lo­sen Mehr­weg-Aschen­be­cher ste­hen künf­tig zur frei­en Ent­nah­me bereit. Die Idee die­se an einem der Tschick-Hot­spots – der Pro­me­na­de – zu tes­ten, stieß auf gro­ße Zustim­mung und wird umge­setzt! Ergänzt wird dies durch neue Rauch­ver­bots­schil­der auf Spiel­plät­zen, um Kin­dern ein sau­be­res Spiel­um­feld zu sichern.

Der rote Strich – ein Bei­spiel für Kinderlogik

Manch­mal zeigt sich in klei­nen Din­gen gro­ße Wir­kung: Ein Schü­ler brach­te sein Unbe­ha­gen über einen roten Boden­strei­fen am Strand­bad­park­platz zum Aus­druck. Was als – aus „Erwach­se­nen-Blick“ gese­hen, als siche­re Fuß­weg­mar­kie­rung gedacht war, wur­de von Kin­der­au­gen als „gefähr­lich“ inter­pre­tiert – schließ­lich steht Rot im Ver­kehr oft für Gefahr wie bei der Ampel oder bei Ver­kehrs­zei­chen. Bür­ger­meis­ter Egger nahm den Hin­weis ernst: Zur nächs­ten Mar­kie­rungs­ak­ti­on ist der Zebra­strei­fen auf dem roten Strei­fen, der den Weg sicher und kind­ge­recht kenn­zeich­nen– wie mit dem Pro­jekt­team bespro­chen – bereits bestellt!

Gemein­sam etwas bewegen

Ein wei­te­res Bei­spiel für geleb­te Betei­li­gung ist die geplan­te kind­ge­rech­te Sanie­rung einer Bus­hal­te­stel­le, orga­ni­siert mit tat­kräf­ti­ger Unter­stüt­zung enga­gier­ter Eltern unter der Lei­tung von Eltern­ver­eins­ob­mann Mar­tin Gün­ther. Der Obmann des Wirt­schafts- und Pla­nungs­aus­schus­ses Sebas­ti­an Krit­zin­ger, sag­te zu, sich um finan­zi­el­le Mit­tel zu bemü­hen – und ver­sprach den klei­nen Pro­jekt­hel­dIn­nen zum Dank ein Eis im Café „Eis­zeit“.

Auch Vize­bür­ger­meis­te­rin Clau­dia Haberl, selbst Päd­ago­gin und zustän­dig für Bil­dung, Sport und Kul­tur zeig­te sich begeis­tert: „So hät­te ich mir Schu­le als Kind gewünscht.“ Eben­so beton­te der zwei­ter Vize­bür­ger­meis­ter Jür­gen Kirch­ber­ger sei­ne Unter­stüt­zung aus dem Sozi­al- und Gene­ra­tio­nen­aus­schuss – ein frak­ti­ons­über­grei­fen­des kla­res Zei­chen, dass die Anlie­gen der Kin­der in See­wal­chen ernst genom­men werden.

Mit Herz, Ver­stand und Mut

Die Prä­sen­ta­tio­nen der Kin­der waren krea­tiv, durch­dacht und berüh­rend: Pla­ka­te, Inter­views, Video­clips und Plä­ne zeig­ten, wie inten­siv sie sich mit ihrer Gemein­de beschäf­tigt haben. Andrea Fellin­ger lob­te: „Man spürt bei jedem Bei­trag, wie viel Begeis­te­rung, Ernst­haf­tig­keit und Krea­ti­vi­tät in die­sem Pro­jekt stecken.“

Auch vie­le Eltern mel­de­ten sich zu Wort – beein­druckt davon, wie mutig ihre Kin­der ihre Ideen vor gro­ßem Publi­kum prä­sen­tier­ten. „Mein Kind ist rich­tig auf­ge­blüht. Allein der Schritt, sich auf eine Büh­ne zu stel­len, ist ein gro­ßer Ent­wick­lungs­sprung“, so eine Mut­ter bewegt.

Ein Abend, der nachwirkt

Die Kin­der­kon­fe­renz war nicht nur der Abschluss eines Pro­jekts, son­dern ein ech­ter Auf­takt für Ver­än­de­rung. Bür­ger­meis­ter Egger brach­te es auf den Punkt: „Demo­kra­tie beginnt im Klei­nen. Wenn Kin­der erle­ben, dass ihre Stim­me zählt, stärkt das ihre Per­sön­lich­keit – und ihre Bin­dung zu ihrer Hei­mat. Auf jeden Fall kann See­wal­chen stolz auf die kom­men­de Gene­ra­ti­on sein, aber auch auf jene die sie jetzt bei den Pro­jek­ten unterstützen!“

Andrea Fellin­ger ver­ab­schie­de­te sich mit einem Appell an die jun­gen Gestal­te­rIn­nen von mor­gen: „Ich wün­sche mir, dass ihr in zehn oder zwan­zig Jah­ren zurück­blickt und sagen könnt: Ich habe mit­ge­stal­tet, dass See­wal­chen ein Ort für Kin­der ist.“ Die Chan­cen dafür ste­hen gut – denn vie­le der prä­sen­tier­ten Ideen gehen nun in die Umset­zung. Gemein­sam, gene­ra­tio­nen­über­grei­fend und mit einem kla­ren Ziel: See­wal­chen soll noch l(i)ebenswerter, kin­der­freund­li­cher und zukunfts­fä­hi­ger werden!