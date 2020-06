Bootsbergung am Attersee

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist am Attersee aus bislang ungeklärter Ursache ein Motorboot an einer Boje vor Litzlberg gesunken.

Die gegen Mittag alarmierte Wasserrettung konnte das Boot aus ca. 2,5 Tiefe heben und soweit leeren, dass es bis zu einem Bootskran geschleppt werden konnte, wo es ans Ufer gebracht wurde.

Einsatz dauerte knapp 6 Stunden

Der Einsatz dauerte knapp 6 Stunden, da die geringe Wassertiefe, in der das Boot zu liegen gekommen war, zunächst die Anbringung von Hebeballons erschwerte. Insgesamt waren 4 Einsatztaucher*innen und die 4-köpfige Bootsbesatzung des ÖWR-Bootes aus Nußdorf im Einsatz.

Fotos: Österrreichische Wasserrettung LV OÖ