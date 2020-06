PrimaKlima

Am Donnerstag, 25. Juni eröffnet im Bildungszentrum Maximilianhaus die Ausstellung „PrimaKlima!? von Christine Aicher. In der eindrücklichen Bilderserie verarbeitet die Künstlerin ihre Eindrücke zu Klimaveränderungen in ihrem Umfeld.

Schon länger malt Sie Bilder aus Ihrem Leben und die genaue Beobachtung ihres Umfeldes. Diese Ausstellung soll einen Einblick in bäuerliche Blickwinkel auf die Veränderungen der Natur zeigen. Man lädt herzlich zur Vernissage um 19.00 Uhr ein.

Foto: privat