Couragierter Zeuge stoppte 87-jährige Unfalllenkerin

Eine Radfahrerin wurde heute im Mondseeland von einem Auto erfasst und in die Luft katapultiert. Die 87-jährige Autolenkerin fuhr weiter.

Eine 60-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr Montagvormittag mit ihrem E-Bike in Oberhofen am Irrsee auf der B154 am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Mondsee.

Radfahrerin in die Luft katapultiert

Die Frau wurde vom nachkommenden Auto seitlich erfasst, in die Luft katapultiert und landete nach mehrmaligem Kontakt mit der rechten Pkw-Seite in der angrenzenden und stark abfallenden Böschung. Bei der Autofahrerin handelte es sich um eine 87-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck.

Die Radfahrerin erlitt beim Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins UKH Salzburg gebracht. Der Fahrradhelm ging beim Anprall zu Bruch, am E-Bike entstand erheblicher Sachschaden.

Couragierter Zeuge stoppte Unfalllenkerin

Ein ebenfalls in der Kolonne nachfahrender Zeuge, ein 62-Jähriger aus dem Bezirk Braunau, konnte die 87-Jährige schließlich nach 500 Metern bei der nächsten Einfahrt zum Anhalten bewegen und wartete bis zum Eintreffen der Polizisten an der Örtlichkeit. Am Pkw der Pensionistin entstand im Bereich der gesamten rechten Seite ebenfalls erheblicher Sachschaden.

Quelle: Polizei