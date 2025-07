Drei Feu­er­weh­ren sind am Mitt­woch­abend zu einem Zim­mer­brand in einem Ein­fa­mi­li­en­haus in Scharn­stein geru­fen worden.

“Brand Gebäu­de” lau­te­te die Alar­mie­rung für die Ein­satz­kräf­te drei­er Feu­er­weh­ren am spä­te­ren Mitt­woch­abend in Scharn­stein. In einem Haus ist es zu einem klei­ne­ren Brand in einem Zim­mer gekom­men. Das Feu­er konn­te von einer anwe­sen­den Pfle­ge­rin bereits gelöscht wer­den, sodass die Kräf­te der Feu­er­wehr zum Glück nur mehr Nach­lösch­ar­bei­ten und abschlie­ßen­de Maß­nah­men durch­füh­ren muss­ten. Ver­letzt wur­de ers­ten Anga­ben zufol­ge niemand.

Bild­quel­le: laumat/Matthias Lauber