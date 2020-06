Eine 49-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr am 13. Juni 2020 gegen 12:10 Uhr mit ihrem E-Bike auf der Großalm-Landesstraße von Altmünster kommend Richtung Neukirchen. Im Bereich der Kreuzung mit der Pichlhofstraße wollte sie links in diese abbiegen und stürzte. Die 49-Jährige, die keinen Radhelm trug, erlitt schwerste Kopfverletzungen und wurde in das LKH Vöcklabruck eingeliefert.