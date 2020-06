Fahrzeugbergung in Roitham: Lenkerin überfuhr Betonmauer

Am Montag wurde die Freiwillige Feuerwehr Roitham zu einer Fahrzeugbergung in die Lambacherstraße alarmiert. Laut Feuerwehr, wollte eine junge PKW-Lenkerin in einer Hauseinfahrt wenden, überfuhr dabei eine kleine Betonmauer und saß dann mit dem Schweller auf dem Betonsockel auf.

Der Wagen blockierte dadurch Fahrstreifen der B144. Die Einsatzstelle wurde abgesichert und der Verkehr wechselseitig angehalten. Mit einem Hebekissen wurde das Fahrzeug angehoben und mit Rüsthölzern eine Rampe gebaut über die das Fahrzeug zurück auf die Straße geschoben werden konnte. Das Fahrzeug wies keine sichtbaren Schäden auf und die Lenkerin konnte ihre Fahrt fortsetzen, so die Feuerwehr. Quelle: FF Roitham am Traunfall