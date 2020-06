Gmunden, kein Platz für Homosexuelle?

Wir sind es ja gewohnt, kritische Zeilen in die Redaktion zu bekommen. Die Worte die gestern per Mail an uns gerichtet wurden, machen uns betroffen und traurig zugleich!

Darum haben wir beschlossen den Brief anonymisiert zu veröffentlichen. Wir haben nach Erhalt des Schreibens ein paar Statements eingeholt. Was ist eure Meinung dazu?

Mail an die Redaktion Geschätzte Redaktion! Geschätzte Gesellschafter von Salzi.tv! Vorausschicken möchte ich, dass ich eine regelmäßige Seherin bin, die Ihre lokale Berichterstattung prinzipiell sehr schätzt, da sie auch gut zu unserem kleinen, feinen Gmunden passt. Nur hat letztens leider eine für mich sehr betrübliche und verstörende Erkenntnis diesen positiven Gesamteindruck stark getrübt. Diese möchte ich Ihnen nun offen zur Kenntnis bringen. Meine liebe Nichte, ein ganz wunderbarer Teenager, ist viel in diesen sozialen Medien unterwegs, ich als ältere Dame habe ja davon wenig Ahnung. Dabei ist sie auf die Repräsentanz ihres Moderators Bernhard Schwendemann gestoßen, die sie mir dann auch in diesem Facebook gezeigt hat. Ich war zutiefst schockiert vom dort Dargebotenen! Diese Person, der Mann lebt offensichtlich in einer homosexuellen Beziehung, betreibt in diesem Facebook für alle Welt sichtbar einen schwer zu ertragenden Kult um seine schwule Orientierung. Ich habe persönlich nichts gegen arme Geschöpfe, die Gott noch nicht auf den rechten Weg führen konnte, ich bete täglich für die Armen und Schwachen. Aber ich halte es definitiv für falsch in diesen sozialen Medien wie Ihr Mitarbeiter Bernhard S. für diese Fehlentwicklungen zu kampagnisieren. Sie machen sich hier ja fast zum Komplizen, wenn sie so etwas bei Ihrem Personal tolerieren. Nicht nur dass es mich persönlich zurückstößt, es macht mir auch Sorgen um unsere Jugend, wenn derartiges in diesem Facebook präsentiert wird. Seit mir meine Nichte das gezeigt hat, haben alle Ihre Sendungen mit diesem Moderator für mich diesen unangenehmen Kontext. Vielleicht stehe ich ja mit meiner Meinung alleine? Um mich abzusichern, dass ich mich mit meiner persönlichen Einschätzung nicht täusche, werde ich diese Situation bei Gelegenheit auch mit meinen Freundinnen im Gmundner Wirtschaftsbund diskutieren. Es könnte ja sein, dass hier ja bereits ähnliche Erfahrungen und Einschätzungen bestehen. Ich will Ihnen bei Gott ja keine Vorschriften oder Empfehlungen machen, wen Sie beschäftigen und mit wem Sie zusammenarbeiten, oder auch wie diese Personen zu leben haben. Aber sprechen sie bitte mit dem jungen Mann. Es kann ja nicht sein, dass unser schönes Gmunden durch seine Aktivitäten in Facebook in so einen Kontext gerät. Eine bisher treue Seherin, die auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung in dieser leider betrüblichen Sache hofft.

Mag. Stefan Krapf, Bürgermeister Gmunden

„Gmunden ist eine Stadt, in welcher Offenheit, Akzeptanz und Wertschätzung in allen Bereichen des Lebens einen hohen Stellenwert genießen. Der Mensch steht im Mittelpunkt, vollkommen unabhängig von seiner religiösen und kulturellen Zugehörigkeit, der Herkunft sowie auch seiner sexuellen Orientierung.

Diskriminierung und soziale Ausgrenzung jeglicher Form sind vehement und strikt abzulehnen. Die Bürgerinnen und Bürger, die Stadtpolitik und auch ich als Bürgermeister lehnen menschenverachtende Diffamierung ab. Persönlich bin ich stets bestrebt, eine von Toleranz geprägte Haltung und Lebensweise auch meinen drei Kindern zu vermitteln.“

Gabriel Grabner MBA, Obmann Wirtschaftsbund Gmunden

„Gmunden ist eine weltoffene Stadt. Als Obmann des Wirtschaftbundes ist es mir ein Anliegen festzuhalten, dass uns Menschen aller sexuellen, religiösen und kulturellen Orientierungen willkommenen sind. Ich verwahre mich dagegen den WB mit diskriminierenden und vorgestrigen Ansichten in Verbindung zu bringen.

Ich bin der Meinung, dass Herr Schwendemann eine vorzügliche Arbeit bei salzi.tv leistet, und dass seine Aktivitäten in Bezug auf Empowerment junger Menschen ein guter und wichtiger gesamtgesellschaftlicher Beitrag sind. Eine wie immer geartete Diskriminierung von Gesellschaftsgruppen hat im Wirtschaftsbund Gmunden keinen Platz!“

Mag. Melanie Jungwirth, Redakteurin

„In einer Zeit von #BlackLivesMatter und mitten im Pride Month, machen solche Zeilen nur noch betroffener und lassen einen wütend zurück!

Vorurteile sind menschlich – diese ungefragt und unreflektiert in solcher Manier weiter zu geben ist schwer bedenklich.

Es bleibt zu hoffen, dass solche Gedanken endlich am Aussterben sind und sich all die Enkerl, Kinder, Freunde und Freundinnen, die VIELFÄLTIG leben wollen, sich das trotz solcher Gedanken trauen – um unsere Gesellschaft dadurch zu bereichern!“

Dipl. Pass. Gerhard Jessl

Vor ein paar Monaten erhielt ich einen Anruf eines jungen Mannes. Er wollte sich bei seinen katholisch lebenden Eltern outen. Von meiner Firmvorbereitung hatte er noch folgendes im Ohr. „Gott hat den Menschen erschaffen und liebt ihn bedingungslos wie er ist“. Gerade junge Menschen, die erkennen, dass sie “anders fühlen“, können sich aber oft nicht selbst lieben, weil sie oft hören, sie leben in Sünde.

Heutzutage gilt es aber als wissenschaftlich gesichert, dass Homosexualität keine Krankheit und Perversion darstellt. Die Bibel, bzw. die damalige Zeit und Kultur der Entstehung ihrer Texte, kannte diese Form der Liebe und der Partnerschaft noch nicht, vor allem wenn diese Liebe ehrlich ist. Die betroffenen Personen sind nicht in der Lage, ihr Empfinden auf das andere Geschlecht „umzupolen“. Sie wollen aber wie alle Menschen lieben und geliebt werden.

Der Pastoralrat der Diözese Linz erklärte 1999: „Die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer gleichgeschlechtlichen Orientierung kann sich nicht auf christliche Prinzipien berufen und lud ein in den Pfarren mitzuarbeiten und mitzuwirken.

Ich begleitete den jungen Mann zu diesem Gespräch. Nach einem kurzen Moment des Schreckens und der Vorwürfe an sich selbst, bei der Erziehung womöglich etwas falsch gemacht zu haben, nahmen die Eltern ihren Sohn in den Arm. „Du bist unser geliebter Sohn“, diesen Satz kannten sie noch von der Taufe, und es war ein guter neuer Anfang für alle Beteiligten.

Silvia Wiesbauer, Redakteurin

„Ich arbeite mit Bernhard S. zusammen und habe Ihn als einen korrekten, liebenswerten, hilfsbereiten und sehr kompetenten Moderator, Redakteur und Buchautor kennengelernt. Er ist mir als Mensch/Freund sehr ans Herz gewachsen und ich schätze ihn sehr.

Ich würde mir wünschen, dass wir alle zusammen mehr wagen, mehr wollen und uns auf diesem Weg auch nicht spalten lassen. Ich erlebe Gmunden als eine Stadt der Vielfalt und der Toleranz. Es sollte jedem möglich sein, so zu leben, wie er ist. Das gilt selbstverständlich auch für die sexuelle Identität. Niemand hat das Recht anderen vorzuschreiben, was richtig ist oder was falsch.“

Christina Mair, MA & Mag. Bernhard Wiatschka, Gesellschafter

„Wir leben in unserem Unternehmen, der salzi media OG, sowohl in der Berichterstattung als auch in der salzi Familie Diversität und sind von der Gleichheit aller Menschen überzeigt. Wir sind stolz Bernhard Schwendemann und Marco Schwendeman-Grath im Team zu haben und auch zu unseren Freunden zählen zu dürfen. Wir fühlen uns in unserem Tun bestätigt!“