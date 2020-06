Kletterer stürzt 50 Meter in den Tod

Tödliche Verletzungen erlitt am Donnerstag ein 50-jähriger Kletterer bei einem Absturz im Bereich der Aubodenwand in Steinbach am Attersee.

Ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck und ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden stiegen am 11. Juni 2020 gegen 09:00 Uhr von der Ortschaft Kaisigen Richtung Aubodenwand zum Ausstieg der Kletterroute „Caida de Noche 6c“ hinauf. Sie wollten sich über die Mehrseillängenroute abseilen, neue Haken setzen und die Route putzen.

50 Meter senkrecht abgestürzt

Nach drei Seillängen waren die beiden gegen 13:20 Uhr beim letzten Abseiler (50 Meter) und richteten den Abseilstand her. Der 56-Jährige wollte gerade das Seil in seinen „Tuper“-Abseilgerät einlegen, als der 50-Jährige plötzlich vom Stand wegfiel. Dieser hatte gerade das restliche Seil vom letzten Abseiler abgezogen. Er stürzte etwa 50 Meter senkrecht die Wand hinunter, kam in einer ungefähr 30 Grad steilen Schotterriese auf und stürzte dort nochmals 20 Meter ab, ehe er von einem Baum gebremst wurde.

Tödliche Kopfverletzungen

Er zog sich dabei tödliche Kopfverletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle. Bei den Erhebungen stellte sich heraus, dass der 50-Jährige bei seiner Selbstsicherung den Schraubkarabiner nicht zugeschraubt hatte. Dieser dürfte sich bei einer ungünstigen Bewegung vom Standhaken gelöst haben, berichtet die Polizei am Abend.