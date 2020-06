Landesrätin Birgit Gerstorfer auf Ortsbesuch in Roitham

19„Roitham setzt wich­ti­ge Schrit­te für die Zukunft“

Im Rah­men eines Orts­be­su­ches in Roit­ham traf sich Lan­des­rä­tin und Gemein­de­re­fe­ren­tin Bir­git Gerstor­fer zu einem Arbeits­ge­spräch unter ande­rem mit Bgm. Alfred Gru­ber und Vize­bür­ger­meis­ter Tho­mas Avbelj. Dabei stand die posi­ti­ve Ent­wick­lung von Roit­ham auf der Tages­ord­nung.

Im Anschluss an das Gespräch besich­tig­te Gerstor­fer bei einem klei­nen Orts­rund­gang noch eini­ge Pro­jek­te der Gemein­de, unter ande­rem das gera­de im Bau befind­li­che Wohn­pro­jekt am Are­al der alten Volks­schu­le sowie die Bau­stel­le beim neu­en Ersatz­heim des Schloss Cum­ber­land. „Roit­ham ent­wi­ckelt sich sehr gut und ist eine äußerst lebens­wer­te Gemein­de. Ich bin beein­druckt von der aus­ge­zeich­ne­ten Arbeit von Bür­ger­meis­ter Alfred Gru­ber, Vize­bür­ger­meis­ter Tho­mas Avbelj sowie des gan­zen Teams“, zeig­te sich Gerstor­fer erfreut.

Gute Zusam­men­ar­beit und zukünf­tig viel vor

Bür­ger­meis­ter Alfred Gru­ber freu­te sich über den Besuch der Lan­des­rä­tin: „ Wir bedan­ken uns für den Besuch und für die gute Zusam­men­ar­beit in den ver­gan­ge­nen Jah­ren. Gemein­sam konn­ten wir viel für Roit­ham errei­chen.“ Vize­bür­ger­meis­ter Tho­mas Avbelj ergänz­te: „Es ist eini­ges wei­ter­ge­gan­gen in den ver­gan­ge­nen Jah­ren. Wir haben aber auch in der Zukunft noch viel für unse­re Gemein­de vor. Mit­ein­an­der kön­nen wir dafür sor­gen, dass Roit­ham sich wei­ter­hin so gut ent­wi­ckelt.“

Foto: SPÖ Bezirks­or­ga­ni­sa­ti­on Gmun­den