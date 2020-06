Landjugend holt Redetalente vor den Vorhang

Der Landesentscheid Reden hat eine lange Tradition bei der Landjugend. Aus diesem Grund wollte die Landjugend Oberösterreich trotz der Einschränkungen durch Corona auch 2020 nicht auf die Austragung eines Redewettbewerbs verzichten. Eine Online-Lösung wurde ausgearbeitet und im Mai und Juni erfolgreich umgesetzt.

Insgesamt entsandten die Bezirke 34 Redner und neun Teams in fünf unterschiedlichen Kategorien zum Landesentscheid. In den Kategorien Vorbereitete Reden und Neues Sprachrohr sendeten die Teilnehmer ihre Darbietungen per Video an die Landjugend Oberösterreich. Die Spontanreden wurden live per Videokonferenz abgehalten. Die Siegerehrungen fanden am 15. Mai, sowie am 3. Juni einfach in den sozialen Netzwerken statt. „Der diesjährige Landesentscheid stellte eine neue Herausforderung dar. Wir wollen unseren Mitgliedern aber auch in dieser Zeit ein attraktives Programm bieten“, so Landesleiter-Stv. Thomas Hartl.

Umweltverschmutzung, die Wertschätzung des Lebens und die Jugend in Europa

Die gewählten Redethemen der Teilnehmer waren so vielfältig wie die Landjugend selbst. Von Agrarkommunikation, über Brauchtum und die Konsumgesellschaft bis hin zur Wertschätzung des Lebens reichte die Bandbreite der Themen. Dies machte die Bewertung für die Juroren nicht gerade einfach. „Jede Rede ist auf ihre eigene Art und Weise spannend. Bei so vielfältigen Themen und Darbietungen hat man als Juror daher oft keine leichte Aufgabe.“, meint Landesleiterin-Stv. Klara Medisch.

Wir gratulieren den Siegern!

Am Ende kann es aber nur einen Gewinner pro Kategorie geben. Somit gratulieren wir Manuel Dickinger (LJ Vorchdorf) zum Gewinn in der Königsdisziplin Spontanrede in der Kategorie unter 18 Jahre. Die Urfahraner Bezirksleiterin Hanna Burgstaller (LJ Gramastetten) sicherte sich den Landessieg in der Kategorie Spontanrede über 18 Jahre. Der 17-jährige Markus Stadler holte sich mit seiner Rede rund um das anspruchsvolle Thema „Europas Jugend – auf eine glänzende Zukunft?!“ die Goldmedaille in der Kategorie Vorbereitete Rede unter 18. „Agrarkommunikation“ wählte Michaela Sandmayr (LJ St. Florian-Niederneukirchen) als Thema und kürte sich mit ihrer Rede zur Landessiegerin in der Vorbereiteten Rede über 18. Beim Neue Sprachrohr, bei welchem die Landjugend-Mitglieder in Gruppen antreten dürfen und ein Thema auf möglichst kreative Art und Weise aufgreifen sollen, setzte sich eine Gruppe aus Braunau durch: Lisa Weilbuchner und Annika Zwinger (LJ Handenberg) reichten ihren Beitrag zum Thema „Umweltverschmutzung“ ein und gewannen damit die Goldmedaille. Wir gratulieren recht herzlich!

Spontanrede unter 18 Jahre:

1. Manuel Dickinger LJ Vorchdorf (GM)

2. Thomas Gsöllhofer LJ Grünburg-Steinbach (KI)

3. Christine Ertl LJ Diersbach (SD)

Foto: privat