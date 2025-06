In Vorch­dorf wur­den die Ein­satz­kräf­te drei­er Feu­er­weh­ren in der Nacht auf Sams­tag zu einem Brand bei einer ört­li­chen Bäcke­rei bezie­hungs­wei­se Kon­di­to­rei alarmiert.

Die Ein­satz­kräf­te von drei Feu­er­weh­ren, Ret­tung und Poli­zei wur­den am Sams­tag kurz nach Mit­ter­nacht zu einer Bäcke­rei im Orts­zen­trum von Vorch­dorf alar­miert. Kuri­os dabei: Erst weni­ge Stun­den zuvor übten die Feu­er­weh­ren an der besag­ten Ein­sat­zört­lich­keit für den Ernst­fall. Zwar nicht im sel­ben Stock, aber im sel­ben Gebäu­de. Auch bei der Übung war ein Brand die Übungs­an­nah­me. Daher war der ers­te Auf­trag für alle klar:

“Auf­stel­lung so wie zuvor bei der Übung”. Bei der Lage­er­kun­dung zeig­te sich dann, dass in der Back­stu­be die Rück­sei­te eines Ofens gebrannt hat­te. Dabei wur­de auch eine Was­ser­lei­tung beschä­digt, die den Brand ein­dämm­te. Die Feu­er­wehr schick­te die Bäcker ins Freie. Nach­dem der Strom abge­stellt wer­den konn­te, konn­te unmit­tel­bar “Brand aus” gege­ben wer­den. Die betrof­fe­nen Räum­lich­kei­ten wur­den belüf­tet, Kon­trol­len mit­tels Wär­me­bild­ka­me­ra durch­ge­führt. Ein Tech­ni­ker des Strom­ver­sor­gungs­un­ter­neh­mens wur­de eben­so an die Ein­satz­stel­le geholt.

Die Poli­zei hat die Ermitt­lu­gen zur Klä­rung der Brand­ur­sa­che auf­ge­nom­men. Die L1309 Lindach­er Stra­ße sowie die Lam­ba­cher Stra­ße waren im Nah­be­reich des Ein­satz­or­tes für rund eine Drei­vier­tel­stun­de gesperrt.

Quel­le: laumat/Matthias Lauber