Ein Sechs­jäh­ri­ger wur­de Don­ners­tag­vor­mit­tag bei einem Auf­fahr­un­fall auf der A1 West­au­to­bahn bei Vorch­dorf ver­letzt. Der Unfall soll sich am Stau­en­de ereig­net haben.

“Ein 50-jäh­ri­ger Nie­der­ös­ter­rei­cher fuhr am 19. Juni 2025 gegen 10:50 Uhr mit sei­nem PKW auf dem lin­ken Fahr­strei­fen der A1 West­au­to­bahn Rich­tung Salz­burg. Bei ihm im Auto waren sei­ne Frau und zwei Freun­de aus Wien. Hin­ter dem 50-Jäh­ri­gen fuhr ein 25-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Steyr-Land mit sei­nem PKW. Mit ihm waren sei­ne bei­den Kin­der, sechs und zwei Jah­re alt, unter­wegs. Im Gemein­de­ge­biet von Vorch­dorf kam es auf­grund von Ver­kehrs­über­las­tung zu einer Stau­bil­dung bezie­hungs­wei­se Ver­rin­ge­rung der Fahr­ge­schwin­dig­keit. Der 25-Jäh­ri­ge über­sah laut sei­nen Anga­ben die vor ihm zum Stil­stand gekom­me­ne Kolon­ne. Er brems­te sei­ner­seits das Fahr­zeug noch ab, konn­te aber einen Auf­prall auf den PKW des 50-Jäh­ri­gen nicht mehr ver­hin­dern. Sein sechs­jäh­ri­ger Sohn wur­de unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt und nach der Erst­ver­sor­gung in das Kli­ni­kum Wels-Gries­kir­chen an den Stand­ort Wels ein­ge­lie­fert. Für die Dau­er der Unfall­auf­nah­me war die Unfall­stel­le nur erschwert pas­sier­bar. Es bil­de­te sich ein erheb­li­cher Rück­stau.” Poli­zei Ober­ös­ter­reich, Presseaussendung.