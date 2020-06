Ein Naturschauspiel und Augenschmaus ist derzeit auf den Mohnfeldern in Gschwandt Richtung Laakirchen und in Wandern/Desselbrunn zu bestaunen. Mohnblüten so weit das Auge reicht. Unzählige Fotografen zücken ihre Kameras und Handy und schießen Bilder was das Zeug hält.

Die wohl schönste Zeit für Aufnahmen sind am Morgen oder wie diese Bilder am Abend bei Sonnenuntergang. Genießen auch Sie mit, es lohnt sich.

Bericht und Bilder Peter SOMMER FOTOPRESS