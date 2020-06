Nachbar mehrmals mit Messer bedroht – Festnahme

Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, soll ein Mann in Bad Ischl seinen Nachbarn mit einem Messer bedroht haben. Auch Hakenkreuze und „Heil Hitler“-Rufe sollen auf das Konto des Mannes gehen. Er wurde festgenommen.

Vergangenen Sonntag hat ein 61-jähriger Albaner aus dem Bezirk Gmunden in Bad Ischl Anzeige erstattet, dass er soeben von seinem 38-jährigen Nachbarn mit einem Messer bedroht worden sei. Als die Beamten eintrafen, saß der Beschuldigte betrunken auf dem Sofa in seiner Wohnung, in seinem Türstock steckten vier Messer.

Immer wieder mit Messer bedroht

Gegenüber der Polizei erzählte das 61-jährige Opfer, dass der Beschuldigte schon öfter Alkohol aus der abgesperrten Küche gestohlen haben soll, nachdem er dort gewaltsam eingedrungen war. Außerdem habe er ihn zumindest sechs Mal verbal bedroht und davon fünf Mal ein etwa 32 cm langes Messer zur Unterstreichung seiner Drohung verwendet.

Hakenkreuze und „Heil Hitler“-Rufe | Festnahme mit über 2 Promille

Der Beschuldigte wurde festgenommen und zur Polizeiinspektion Bad Ischl gebracht. Dort ergab ein Alkotest den Wert von 2,1 Promille. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 38-Jährige zudem für wiederkehrende „Heil-Hitler“-Rufe und im Innenputz der Wände eingeritzte Hakenkreuze verantwortlich sein dürfte. Er zeigte sich bei seiner Einvernahme teilweise geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert.