Neuer Kommandant für die FF Pühret

Nach 17 äußerst erfolgreichen Jahren hat Markus Voglhuber sein Amt als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Pühret zurück gelegt. Bei der von Bürgermeister Johann Schlachter einberufenen Neuwahl wurde mit Günther Friedl ein bestens geeigneter Nachfolger an die Spitze der über 100 Mitglieder zählenden Feuerwehr gewählt. Die 100%ige Zustimmung zeigte dabei das große Vertrauen, das die gesamte Mannschaft auch dem neuen Kommandanten entgegen bringt.

Markus Voglhuber ließ in seiner treffenden Rede die letzten 17 Jahre revuepassieren und betonte dabei, dass Wertschätzung, Vertrauen und gegenseitiger Respekt sowohl bei der Zusammenarbeit innerhalb einer Einsatzorganisation als auch in der Gesellschaft insgesamt eine besondere Rolle spielen und nicht hoch genug geschätzt werden können. Im Anschluss an seine Ansprache bekam der nunmehrige „Alt-Kommandant“ Standing-Ovations von seiner Mannschaft.

Dem neugewählten Kommandanten gratulierte Bürgermeister Johann Schlachter zum herausragenden Wahlergebnis und bat zugleich um Fortsetzung der ausgezeichneten Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Gemeinde.

Foto: privat