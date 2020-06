Pensionist von Trickdiebin bestohlen

Ein Pensionist ist Montagmittag in Vöcklabruck Opfer einer Trickdiebin geworden. Die Frau gab sich als Spendensammlerin aus. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Ein 70-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck behob am 22. Juni 2020 kurz vor 12 Uhr in einer Bankfiliale in Vöcklabruck Bargeld. Das Geld wurde ihm in einem Kuvert ausgehändigt. Anschließend legte er es beim Einsteigen in seinen Pkw auf dem Beifahrersitz ab.

Als der Pensionist wegfahren wollte, klopfte eine ihm unbekannte junge Dame gegen die Seitenscheibe und hielt ihm eine Spendenliste entgegen. Als der 70-Jährige erneut fahren wollte, ging die unbekannte Frau um seinen Pkw herum und öffnete die Beifahrertüre. Die Verdächtige beugte sich in das Fahrzeug und zeigte dem Pensionisten nochmals die Spendenliste.

Kuvert aus Auto gestohlen

Der Mann gab jedoch zu verstehen, dass er doch soeben gespendet habe. Daraufhin verließ die unbekannte Frau das Fahrzeug. Dabei dürfte sie das Kuvert mit dem Bargeld entwendet haben. Das Fehlen des Kuverts bemerkte der 70-Jährige erst zu Hause. Eine anschließend durchgeführte Fahndung verlief negativ.

Personsbeschreibung der Spendensammlerin

Weiblich, Anfang 20, schlank, etwa 155 bis 160 cm groß, dunkle schulterlange Haare, gebrochenes Deutsch

Hinweise an die PI Vöcklabruck unter 059133 4160 oder jede andere Polizeidienststelle.