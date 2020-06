St. Wolfganger Amtsleiterin wechselt nach Vöcklabruck

Petra Wimmer leitet zukünftig Standesamt der Bezirkshauptstadt

Nach erfolgreicher Neuaufstellung der St. Wolfganger Gemeindeverwaltung wendet sich die beliebte St. Wolfganger Amtsleiterin Petra Wimmer nun neuen beruflichen Aufgaben zu. Ausgelöst durch Veränderungen im privaten Bereich, die bereits vor einiger Zeit zum Wechsel des persönlichen Lebensmittelpunktes an den Attersee geführt haben, folgt nun die berufliche Entscheidung, die Leitung des Standesamtes in Vöcklabruck zu übernehmen. „Die erfolgreiche Umsetzung des Projekts `Gemeindeverwaltung NEU´ in St. Wolfgang war mir ein besonderes Anliegen und ist, gemeinsam mit meinem Team, sehr gut gelungen“, stellt die scheidende St. Wolfganger Amtleiterin fest.

Bürgermeister Franz Eisl stellt die Entscheidung von Frau Wimmer natürlich vor eine nicht ganz leichte Situation: „Amtsleiterin Petra Wimmer hat die Gemeindeverwaltung von St. Wolfgang mit großem Einsatz und sehr erfolgreich durch schwierige Zeiten geführt und neu aufgestellt“, so Franz Eisl anerkennend. Es wird trotz der interessanten Rahmenbedingungen nicht einfach sein, eine gleichwertige Spitzenkraft zu bekommen.

Er zeigt aber Verständnis für die Entscheidung von Frau Wimmer: „Es muss beides passen – Beruf und Privatleben müssen gut miteinander abgestimmt sein, sonst leidet ein Teil darunter“, so der St. Wolfganger Bürgermeister, der sich für die tolle Arbeit der letzten Jahre bedankt und über die Zusage Wimmers freut, die Einschulung ihrer Nachfolge bis zur ihrem Wechsel im Oktober 2020 aktiv zu begleiten.

Foto: privat