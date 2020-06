Türöffnung wegen Unfallverdacht in Bad Goisern

Zu einer dringenden Türöffnung wurden die Einsatzkräfte am Vormittag des 24. Juni 2020 in Bad Goisern gerufen. In einem Mehrparteienhaus hatten aufmerksame Nachbarn Schlimmes vermutet, nachdem ein Mitbewohner trotz mehrfacher Kontaktaufnahme nicht reagiert hatte.

Seitens der Polizei wurde folglich die FF Bad Goisern alarmiert, um Zugang zu der verschlossenen Wohnung zu schaffen. Über eine Schiebeleiter und mittels Spezialwerkzeug gelangten die Feuerwehrmänner durch ein gekipptes Fenster rasch in die Wohnung. Dort konnte der Mann zur Erleichterung aller wohlauf angetroffen werden. Somit konnten die Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst wieder einrücken.

Fotos: FF Bad Goisern