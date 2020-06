Unbekannter zog Spur der Verwüstung – neuerlicher Zeugenaufruf

Im Zeitraum zwischen 19. Juni 2020, 19 Uhr und 20. Juni 2020, 7 Uhr kam es am Attersee zu neuerlichen Sachbeschädigungen durch unbekannte Täter. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Neben der Besprühung dreier Ortstafeln mit schwarzem Lackspray stahlen die Unbekannten auch einen betonierten etwa einen Meter hohen Gartenzwerg vor einem Haus im Ortsgebiet von Innerschwand am Mondsee. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Unterach am Attersee unter der Telefonnummer 059 133 4177 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizei